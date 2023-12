Internationale Spedition SST GmbH führt obwyse Enterprise ein / Hohe Wirtschaftlichkeit durch digitale Rechnungsprozesse vom Eingang bis zum Ausgang (FOTO)

Bielefeld (ots) - Das Hamburger Schwer- und Spezialtransportunternehmen SST GmbH

setzt seit 2023 für eine durchgängig digitale Abwicklung aller

Abrechnungsprozesse flächendeckend auf obwyse Enterprise. Im Fokus der

Einführung stehen insbesondere die standortübergreifende elektronische

Eingangsrechnungsverarbeitung inkl. dem neuen obwyse Modul zur Separation und

Aufbereitung von Rechnungsbeilagen sowie der elektronische Rechnungsausgang mit

obwyse Shuttle. Zudem erfolgte eine Integration mit DATEV Rechnungswesen und

WinSped® des Herstellers LIS.



Nach über zehnjähriger Zusammenarbeit mit der OXSEED logistics GmbH im Bereich

der elektronischen Archivierung führte das Schwer- und

Spezialtransportunternehmen SST GmbH mit Hauptsitz in Hamburg in diesem Jahr

obwyse Enterprise als flächendeckende Lösung für die durchgängig digitale

Abwicklung sämtlicher Abrechnungsprozesse an allen acht Standorten in

Deutschland ein.