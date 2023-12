Schweinebestand von Mai bis November 2023 leicht gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Schweinebestand steigt erstmals seit November 2020 wieder: Zum Stichtag 3.

November 2023 werden 1,3 % mehr Tiere gehalten als ein halbes Jahr zuvor

- Zahl der schweinehaltenden Betriebe sinkt binnen Jahresfrist um 4,5 % oder 800

Betriebe, im Zehnjahresvergleich um 42,1 % oder 11 800 Betriebe

- Trend zu größeren Betrieben hält an: Im November 2023 hielt ein Betrieb im

Schnitt 1 300 Schweine, zehn Jahre zuvor waren es 1 000 Tiere pro Betrieb



Zum Stichtag 3. November 2023 wurden in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen

21,2 Millionen Schweine gehalten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, nahm der Schweinebestand gegenüber dem Stichtag 3. Mai 2023 um 1,3 %

oder 266 000 Tiere zu. Dies ist der erste Anstieg des Bestands seit November

2020. Gegenüber dem 3. November 2022 sank der Bestand allerdings leicht um 0,7 %

oder 150 600 Tiere, im Vergleich zum 3. November 2021 ging er um 10,7 % oder 2,5

Millionen Tiere zurück.





Für die einzelnen Tierkategorien der Schweinehaltung ergibt sich folgendes Bild:Zum Stichtag 3. November 2023 wurden in Deutschland mit 9,6 MillionenMastschweinen 1,1 % oder 103 800 Tiere weniger gehalten als ein halbes Jahrzuvor. Die Zahl der Ferkel und Jungschweine nahm hingegen um 3,7 % oder 365 100Tiere auf 10,2 Millionen zu.Die Zahl der Zuchtsauen blieb gegenüber Mai 2023 mit 1,4 Millionen Tieren nahezukonstant. Allerdings zeigt sich auf Ebene der Bundesländer eine differenzierteEntwicklung. Während in einigen Bundesländern die Haltung der Zuchtsauenausgebaut wurde, sank sie in anderen Ländern. So gab es beispielsweise inNordrhein-Westfalen 6,4 % mehr Zuchtsauen (+20 000 Tiere), inMecklenburg-Vorpommern gab es einen Anstieg um 11,6 % (+6 400 Tiere). Dagegennahm die Anzahl der Zuchtsauen in Niedersachsen um 3,1 % (-11 300 Tiere) undBayern um 4,9 % (-8 000 Tiere) ab. Eine Erklärung für die Entwicklungen könntesein, dass die Betriebe in den Bundesländern unterschiedlich auf neueAnforderungen in der Sauenhaltung reagieren. Hier muss die sogenannteKastenstandhaltung abgeschafft werden. Dafür sind Umbauten in den Ställenerforderlich, die in bestimmten Fristen durchgeführt werden müssen.Zahl der schweinehaltenden Betriebe im Zehnjahresvergleich um 42,1 % gesunkenZum 3. November 2023 lag die Zahl der schweinehaltenden Betriebe bei 16 200 undblieb damit im Vergleich zum 3. Mai 2023 nahezu unverändert. Im Vergleich zumVorjahr (3. November 2022) sank die Zahl um 4,5 % (-800 Betriebe) und imZweijahresvergleich um 14,2 % (-2 700 Betriebe). Im Zehnjahresvergleich zeigensich die abnehmenden Tendenzen bei Betrieben und gehaltenen Schweinen noch