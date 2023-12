HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft ENERGIEKONTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Energiekontor nach höheren Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 136 Euro belassen. Die jüngsten Nachrichten belegten die Aufwärtstendenz in der Branche Erneuerbare Energien, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Und das in Zeiten steigenden Zinsen. Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks habe im Segment Entwicklung eine gut gefüllte Pipeline./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2023 / 07:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 08:07 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Energiekontor Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 79,00EUR gehandelt.