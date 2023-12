APA ots news: FMA-Bericht zum 3. Quartal 2023 der österreichischen Versicherungswirtschaft

Prämienvolumen +5,76%, Ertragskennzahlen massiv verbessert

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im 3. Quartal 2023, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, ein um +5,76% auf 5,07 Mrd. gestiegenes Prämienvolumen verbucht. Mit 3,18 Mrd. (+8,49%) kommt mehr als die Hälfte aus der Schaden- und Unfallversicherung. Die Krankenversicherung verbuchte mit einem Volumen von 717 Mio. um +11,08% mehr. In der Lebensversicherung hingegen sank das Prämienvolumen um -3,63 % auf 1,17 Mrd. In den ersten drei Quartalen zusammen betrugen die Prämieneinnahmen insgesamt 16,96 Mrd., ein Plus von +4,82% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese setzten sich aus 11,02 Mrd. (+8,70%) der Schaden- und Unfallversicherung, 3,80 Mrd. (-6,47%) aus der Lebensversicherung und 2,14 Mrd. (+8,35%) aus der

Krankenversicherung zusammen. Die Summe aller Assets zu Marktwerten (ohne Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen

Lebensversicherung) lag zum Ende des 3. Quartals bei 103,77 Mrd., um 710 Mio. über dem Wert ein Jahr davor. Dies geht aus dem heute von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) veröffentlichten Bericht zum 3. Quartal 2023 der österreichischen Versicherungswirtschaft hervor.