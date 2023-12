Mit dem Erwerb des 532 Hektar großen Konzessionsgebiets "Pocitos II" erweitert Recharge Resources Ltd. sein Lithiumprojekt in Argentinien. Die Entscheidung basiert auf positiven geophysikalischen Ergebnissen und der Notwendigkeit einer größeren Fläche für die Lithiumgewinnung.

Recharge Resources Ltd. sichert sich Pocitos II: Ein großer Schritt vorwärts!

Schreibe Deinen Kommentar