Die Inflationsdaten werden auch 2024 dominieren

von Sven Weisenhaus

Zum Start in die neue Handelswoche haben diverse ranghohe Mitglieder der Notenbanken versucht, die Zinssenkungsspekulationen einzudämmen. Gelungen ist ihnen dies allerdings kaum. DAX und Euro STOXX 50 setzen bislang nur sehr moderat zurück, so dass man dies als harmlose Konsolidierung der vorangegangenen Kursgewinne werten kann. Und die US-Indizes legten sogar weiter zu.

Erste Zinssenkungen der EZB erst im 2. Halbjahr 2024?

Dabei äußerten die Währungshüter relativ konkret, worauf sich die Märkte einstellen sollten. „Die Inflation könnte bereits zum Jahreswechsel wieder ansteigen und dann in den ersten 6 Monaten des nächsten Jahres in einem Korridor von 2,5 % bis 3 % verharren“, sagte zum Beispiel Sloweniens Notenbankchef Bostjan Vasle zur Teuerung in der Eurozone.

Die derzeitigen Spekulationen über Zinssenkungen seien aus seiner Sicht daher überzogen, „sowohl hinsichtlich des Beginns der Zinssenkungen als auch hinsichtlich der Gesamtheit der Schritte". Denn sie hätten bereits dafür gesorgt, dass sich das Niveau der geldpolitischen Restriktion verringert habe. „Diese zuletzt in den Börsenkursen enthaltene Lockerung stimmt nicht mit der Ausrichtung überein, die angemessen ist, um die Inflation zurück zur Zielmarke zu bewegen“, sagte Vasle.

Aus diesen Aussagen kann man schließen, dass Zinssenkungen frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2024 anstehen. Das gilt vor allem dann, wenn die Renditen am Anleihemarkt weiterhin auf dem derzeit reduzierten Niveau bleiben, weil dies quasi gleichbedeutend mit einer Leitzinssenkung ist. Und es gilt auch dann, wenn die Inflation tatsächlich in dem genannten Korridor und somit oberhalb des EZB-Ziels von 2 % verweilt. Es wird daher sehr spannend, wie sich die Inflation im kommenden Jahr tatsächlich entwickelt.

Zinssenkungen nicht vor März 2024

Außerdem wies Bostjan Vasle darauf hin, dass die EZB bis zur Januar-Zinssitzung nur begrenzt neue Daten erhalten werde. „Daher werden wir nicht vor März oder April mehr Informationen über Inflation, Wachstum, Fiskalpolitik und den Arbeitsmarkt haben“, führte er aus.

Sein Kollegen Pierre Wunsch brachte auch noch die Lohnentwicklung ins Spiel. Zinssenkungen könnten solange nicht diskutiert werden, bis die Löhne ein Niveau erreichen, das mit dem Inflationsziel vereinbar ist.