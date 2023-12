BERLIN (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn erwartet GDL-Chef Claus Weselsky ein Angebot, das Zugeständnisse bei seinen Kernforderungen vorsieht. "Um wieder in Verhandlungen zu kommen, hat die Arbeitgeberseite ein Angebot zu machen", sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Mittwoch im Deutschlandfunk. "Und die Elemente, wo sie sich geweigert hat, zu verhandeln, die müssen ganz klar und deutlich im Vordergrund stehen", so Weselsky. Dazu gehöre die Verkürzung der Wochenarbeitszeit ebenso wie der Tarifvertrag für Fahrdienstleiter und der Rahmentarifvertrag für die Fahrzeuginstandhaltung.

Die GDL-Mitglieder hatten sich zuvor per Urabstimmung für längere Streiks ausgesprochen. Sie können ab dem 8. Januar beginnen, unbefristete Streiks schloss Weselsky allerdings aus./jcf/DP/tih