DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DocMorris von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 49 auf 102 Franken mehr als verdoppelt. Analyst Jan Koch nannte die Ausstattung der elektronischen Gesundheitskarte mit einer sogenannten kontaktlosen Technik (NFC, Near Field Communication) als Grund für die neue Kaufempfehlung. Diese Technik sei für die Online-Apotheke das noch fehlende Glied gewesen, um vom elektronischen Rezept in Deutschland zu profitieren, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 05:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,14 % und einem Kurs von 75,25EUR gehandelt.