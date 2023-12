MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetkonzern United Internet und seine Mobilfunktochter 1&1 rechnen für das kommende Jahr mit besseren Geschäften. Umsatz und operativer Gewinn (Ebitda) dürften 2024 steigen, teilten beide Unternehmen überraschend am Dienstagabend im rheinland-pfälzischen Montabaur mit. Mit seinen Prognosen zeigt sich Vorstandschef Ralph Dommermuth optimistischer als Branchenexperten. Zuvor hatte schon die Webhosting-Tochter Ionos Zuwächse in Aussicht gestellt. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Mittwoch gut an.

Die United-Internet-Aktien gewannen am Vormittag fast sieben Prozent und waren damit Spitzenreiter im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Für die im SDax gelisteten Papiere von 1&1 ging es ebenfalls um 6,5 Prozent aufwärts. Die Ionos-Aktien legten unterdessen um knapp drei Prozent zu. Am Dienstag waren sie sogar mit einem Kursanstieg von sechseinhalb Prozent aus dem Handel gegangen, nachdem das Unternehmen am Nachmittag seine Geschäftsziele für die nächsten Jahre bekannt gegeben hatte.