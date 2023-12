Schaeffler AG sichert sich knapp 30 Prozent der Vitesco-Aktien

(Berichtigung: Der Termin für die außerordentliche HV muss im letzten Absatz, erster Satz richtig lauten: 2. Februar rpt Februar, nicht: Januar.)

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der fränkische Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat sich im Übernahmeverfahren für den Antriebsspezialisten Vitesco AG knapp 30 Prozent von deren Aktien gesichert. Das teilte Schaeffler am Mittwoch nach Ablauf der Angebotsfrist am 15. Dezember mit. Die Erwartungen seien damit leicht übertroffen worden, sagte Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Mittwoch.