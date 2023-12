Ludwigshafen am Rhein (dts Nachrichtenagentur) - Der bisher für das Asiengeschäft zuständige BASF-Vorstand Markus Kamieth soll zum 24. April 2024 den Vorstandsvorsitz übernehmen. Das habe der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Mittwoch entscheiden, teilte das Unternehmen mit.Kamieth folgt demnach auf Martin Brudermüller, der das Unternehmen seit 2018 als Vorstandsvorsitzender führt und seit 2006 Mitglied des Vorstands ist. Der künftige Chef ist seit 2017 Mitglied des BASF-Vorstands. Aufsichtsratschef Kurt Bock sagte zu der Entscheidung, dass man erwarte, dass Kamieth den Geschäften und Teams bei BASF "neue Impulse" geben werde. Der scheidende BASF-Chef Brudermüller soll künftig den Aufsichtsrat von Mercedes-Benz leiten.