Ugreen stellt Revodok Hubs & Docking-Stationen für mehr Benutzerkreativität und -produktivität vor

BERLIN, 20. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Ugreen, ein weltweiter Marktführer für Unterhaltungselektronik und Ladetechnologie, freut sich, am 20. Dezember seine neuen Revodok Hubs und Docking-Stationen vorzustellen. Unter dem Motto „Expand Your Creativity" (Erweitern Sie Ihre Kreativität) richten sich diese neuen Produkte an die unterschiedlichsten Benutzer und umfassen drei unterschiedliche Serien: Revodok Max, Revodok Pro und Revodok.

Revodok Max 213 ist das Flagschiffprodukt der Revodok Max-Serie. Es wurde speziell für Profis im Bereich Medien, Daten-/Finanzanalyse, Fotografie, Audio-/Videoproduktion, Ingenieurswesen und Design entwickelt und steht für „ultrahohe Geschwindigkeit und Effizienz". Der Hub erleichtert die nahtlose, produktive Zusammenarbeit im Multi-Device-Umfeld sowie in technologischen Hochleistungs-Settings.