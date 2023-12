Bundesweiter McMakler Speckgürtel-Index Wo lohnt sich Wohnen am Stadtrand? (FOTO)

Berlin (ots) -



- Immobilienpreise in Speckgürteln liegen noch weit unter dem Niveau in den

Metropolen

- Die Nachfrage nach Wohnimmobilien im Speckgürtel ist deutlich geringer als in

der Stadt - mit Ausnahme von Stuttgart, München und Köln

- Die Speckgürtel mit der besten Anbindung zur Stadt verzeichnen die höchsten

Immobilienpreise



Ein Großteil hierzulande träumt vom Einfamilienhaus mit Garten. Doch der

Wohnraum in den Metropolen ist knapp und so zieht es viele ins Umland. McMakler

Research, die Plattform für Immobilienmarktanalysen von McMakler, hat die sieben

A-Städte und ihre Speckgürtel auf Infrastruktur, Kinderfreundlichkeit,

Grünflächen, Immobilienpreise und Nachfrage untersucht. Das Ergebnis: Die

Kaufpreise für Wohnimmobilien sind in 2023 in den Außenbezirken günstiger - in

Frankfurt am Main sogar um 33 Prozent. Die Nachfrage ist in den Speckgürteln

deutlich geringer als in der Stadt - mit Ausnahme von Köln, München und

Stuttgart. Wer schnell ins Zentrum möchte, braucht vom Stuttgarter und Münchner

Speckgürtel nur rund 45 Minuten, was sich auch auf die Immobilienpreise

auswirkt.