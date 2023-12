ASFINAG Baustelle A 10 Tauernautobahn - Staus bei der Anreise in Salzburger Skigebiete

Salzburg/Golling (ots) - Winter-Urlauber aus Deutschland müssen sich ab

Weihnachten auf starke Verzögerungen bei der Anreise in die Skigebiete im

Salzburger Land einstellen. Grund ist die erforderliche Generalerneuerung von

fünf Tunnels auf der Salzburger A 10 Tauernautobahn (Golling bis Werfen), wo auf

einer Länge von 14 Kilometern nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung

steht.



Basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Winter - so staute es bereits ohne

Baustelle - und der bisherigen Verkehrssituation im Rahmen der Generalsanierung

erwartet der österreichische Autobahnbetreiber ASFINAG vor allem an Samstagen im

Winterreiseverkehr starke Reisezeitverluste über den ganzen Tag in beiden

Richtungen. An Freitagen ist zudem ab Mittag Richtung Süden mit größeren

Verzögerungen zu rechnen und an den Sonntagen vor allem Richtung Norden über den

ganzen Tag. Dies gilt auch an den übrigen Wochentagen für die Dauer der

Weihnachtsferien bei gutem Wetter.