Mehr Schutz durch Zusatzversicherungen - doch worauf sollte man bei der Wahl eines Anbieters achten? (FOTO)

Kaisersesch (ots) - Gesetzliche Krankenversicherungen bieten lediglich einen

Grundschutz, der oft nicht ausreicht, insbesondere wenn spezielle Bedürfnisse

oder Risikofaktoren ins Spiel kommen. Eine gute zusätzliche Möglichkeit stellt

deshalb die betriebliche Krankenversicherung (bKV) dar. Dabei handelt es sich um

eine durch den Arbeitgeber organisierte Krankenversicherung, die von diesem

finanziert wird. Vorteile ergeben sich auf Seiten des Arbeitgebers und -nehmers

- wenn eine geeignete bKV ausgewählt wird.



"Dazu sollten sich Arbeitgeber fragen, welche Lebensbereiche ihrer Mitarbeiter

einen besonderen Schutz erfordern - Brillenträger können zum Beispiel durch die

passende Zusatzversicherung beim Kauf einer neuen Brille viel Geld sparen"

erklärt Ralf Willems, Versicherungsmakler mit jahrelanger Erfahrung. Die

folgenden Punkte sollten Arbeitgeber bei der Wahl berücksichtigen.





Die Versicherbarkeit des ArbeitgebersDie Auswahl des richtigen Anbieters für eine betriebliche Krankenversicherung(bKV) ist ein komplexer Prozess, der durch verschiedene Kriterien bestimmt wird.Ein Hauptaspekt dabei ist die Versicherbarkeit des Arbeitgebers, welche nichtbei jedem Versicherer für jede Branche gegeben ist. EinigeVersicherungsgesellschaften lehnen bestimmte Branchen wie Optiker ab, da dasRisiko besteht, dass diese Arbeitgeber Leistungen für Brillen ihrer Mitarbeiterabrechnen. Somit würde für den Versicherer ein erhöhtes Risiko entstehen. Einweiteres wichtiges Kriterium ist die Mitarbeiteranzahl im Unternehmen. Währendviele Versicherer eine Versicherbarkeit an eine Mindestanzahl von Mitarbeitern,üblicherweise 10 oder 20, knüpfen, gibt es auch einige, die flexibler sind undbereits Unternehmen mit nur 5 oder sogar nur 3 Mitarbeitern akzeptieren. Dieseunterschiedlichen Vorgaben sollten Unternehmen, insbesondere kleinere undmittelständische Betriebe, beachten.Die Nutzbarkeit des BudgetsEin nächster wichtiger Vergleichspunkt betrifft Budgets bei bestimmtenLeistungen. Häufig findet man in den Angeboten Beschränkungen bezüglich derErstattungshöhen, wie beispielsweise nur 180 Euro jährlich für Brillen oderlediglich 60 Euro Bezuschussung für eine professionelle Zahnreinigung. Geradejemand, der regelmäßig eine neue Brille benötigt, wird von solch einem Tarifkaum profitieren können. Das Ziel bei der Auswahl einer bKV sollte daher sein,ein Angebot zu finden, das möglichst wenige finanzielle Begrenzungen aufweistund idealerweise keine Einschränkungen in spezifischen Bereichen, wie zumBeispiel der Vorsorge, vorsieht. Alles, was zur Vorsorge gezählt wird, solltedemnach erstattungsfähig sein, um den Mitarbeitern ein flexibles