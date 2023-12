FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel rechnet mit begrenzten Folgen des Haushaltskompromisses der Ampel-Koalition für die Inflation in Deutschland. "Die Effekte sind insgesamt begrenzt und zum Teil schon in unserer Deutschland-Prognose enthalten", sagte Nagel dem Nachrichtenportal "t-online" am Mittwoch. "Ich erwarte daher aus heutiger Sicht nahezu keine Änderungen bei unseren Aussagen." Nach der jüngsten Prognose der Notenbank wird sich die Inflation im kommenden Jahr mehr als halbieren.

Die Experten der Bundesbank rechnen für dieses Jahr mit einer Inflationsrate von durchschnittlich 6,1 Prozent - gemessen an dem für die Geldpolitik im Euroraum maßgeblichen harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) - und 2,7 Prozent im kommendem Jahr. Die Pläne der Bundesregierung sehen unter anderem den Wegfall des Zuschusses zur Absenkung der Netzentgelte beim Stromnetz und einen Anstieg des CO2-Preises auf Heizöl, Gas und Sprit zum Jahreswechsel auf 45 Euro statt auf 40 pro Tonne CO2 vor./mar/DP/jsl