Berlin (ots) - Die Digitalisierung in deutschen Unternehmen schreitet schnellvoran. Immer mehr Prozesse laufen online ab. Doch unzureichend geschützteSysteme bieten Cyberkriminellen viele Möglichkeiten, an sensible Daten undInformationen zu gelangen und Geräte zu sabotieren. Besonders bei Dienstreisensind Unternehmen gefährdet. Die Gefahr ist den Entscheidungsträgerinnen undEntscheidungsträgern durchaus bewusst: So schätzen rund zwei Drittel das Risikovon Cyberangriffen während ihrer Geschäftsreise als hoch ein. Dreiviertel derGeschäftsreisenden werden von ihren Unternehmen in hohem Maß über Cyberrisikenauf ihrer Reise aufgeklärt. Das sind die Ergebnisse der repräsentativen"Kurzbefragung Cybersecurity 2023" im Rahmen der Chefsache Business Travel,einer Initiative von Travel Management Companies im Deutschen Reiseverband(DRV).Mitarbeitende stellen häufig eine potenzielle Schwachstelle in SachenCybersecurity dar, insbesondere während Dienstreisen, da sie eine derbedeutendsten Sicherheitslücken bilden. Das Bewusstsein der Geschäftsreisendenhinsichtlich potenzieller Gefahren und der ihnen zur Verfügung stehendenSchutzmechanismen ist von entscheidender Bedeutung für die umfassendeCybersecurity im gesamten Unternehmen. 63 Prozent der Befragten schätzen dasRisiko von Cyberangriffen als hoch ein. Nur acht Prozent messen dem eine sehrgeringe Bedeutung zu. Tendenziell bewerten Geschäftsreisende aus Unternehmen mitmehr als 500 Mitarbeitenden in Deutschland (70 Prozent) die Gefahr vonInternetkriminalität während Geschäftsreisen deutlich höher ein als dieMitarbeitenden kleinerer Betriebe (56 Prozent).Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber klären gut aufDas Wissen um die Thematik und das Risiko kommt nicht von ungefähr: 76 Prozentder Befragten gaben an, dass sie in ihrem Unternehmen in hohem Ausmaß über dieCyberrisiken auf ihren Reisen aufgeklärt werden. Lediglich drei Prozent derArbeitgeberinnen und Arbeitgeber tun dies gar nicht.Zu den Angaben passt auch, dass neun von zehn Unternehmen regelmäßigIT-Sicherheitsschulungen zu Verhaltensregeln sowie spezielle Trainings mitverschiedenen Themenschwerpunkten vorschreiben. Zu allgemeinen Hinweisen wiePhishing und Spam informieren mehr Unternehmen mit über 500 Mitarbeitenden (84Prozent) als die mit weniger Mitarbeitenden (64 Prozent).Informationen über Cyberrisiken haben einen hohen StellenwertRund neun von zehn Befragten empfinden es als wichtig, Informationen überCyberrisiken zu erhalten. Lediglich einer von zehn hält das für nicht relevant.Für 62 Prozent der Vielreisenden mit mehr als drei Reisen im Monat, ist es sehr