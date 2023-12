Anlass der Studie: 9M Kennzahlen

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.12.2023

Kursziel: EUR13,20

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 11,90 auf EUR 13,20.

Zusammenfassung:

Im November stärkte M1 seine Botox-Lieferkette durch den Erwerb der Nutri Care GmbH und ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Direct Apotheke Venlo BV. Letztere wird in der Lage sein, M1 mit Botox zu wettbewerbsfähigen Preisen zu beliefern, um die Beschaffungskosten des Unternehmens für sein Injectables-Kerngeschäft zu senken. Bei den 9M-Hauptkennzahlen zeigte das Beauty-Segment erneut eine außergewöhnliche Leistung. Angeführt wurde die Performance vom deutschen Kliniknetzwerk, das EUR42 Mio. Umsatz und eine EBIT-Marge von 29% beisteuerte, einschließlich einer Marge von 34% im dritten Quartal. Wir haben unsere Prognosen und unser Kursziel auf EUR13,20 (zuvor: EUR11,90) angehoben, um der besser als erwarteten Ergebnisentwicklung Rechnung zu tragen und stufen M1 Kliniken weiterhin mit Kaufen ein.



First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 11.90 to EUR 13.20.

Abstract:

In November, M1 bolstered its botox supply chain with the acquisition of Nutri Care GmbH and its fully owned subsidiary, Direct Apotheke Venlo BV. The latter will be able to supply M1 with competitively priced botox to help reduce procurement costs for the company's core injectables business. Meanwhile, nine month KPIs again featured an exceptionally strong showing by the Beauty segment. Performance was led by the German clinic network that contributed EUR42m in turnover with a 29% EBIT margin, including a 34% margin in the July-to-September period. We have upped our forecasts and TP to EUR13.2 (old: EUR11.9) to account for the better than expected earnings performance and remain Buy-rated on M1 Kliniken.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28589.pdf



