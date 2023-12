Adcore sieht exzellente Wachstumschancen

- Die Gesellschaft ist quasi schuldenfrei und verfügt über einen komfortablen Cash-Bestand. Aktienrückkaufprogramm erneuert.

Der Markt für digitale Werbung hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten in einem atemberaubenden Tempo entwickelt. Mittlerweile ist dieses Business mehr als 600 Milliarden US-Dollar schwer. Rund zwei Drittel aller globalen Werbeausgaben gehen somit schon in die Online-Werbung. Das dynamische Wachstum dürfte sich laut Experten in den kommenden Jahren fortsetzen. So geht die Marktforschungsgesellschaft Insider Intelligence davon aus, dass die Ausgaben für digitale Werbung bis zum Jahr 2028 um durchschnittlich rund 10 Prozent pro Jahr auf geschätzte 870 Milliarden US-Dollar zulegen werden. Spätestens im Jahr 2030 sollte auch die Marke von einer Billion US-Dollar durchbrochen werden, so eine weitere Studie von Precedence Research.

„Die Prognosen zeigen, dass wir in einem boomenden Markt tätig sind“, sagt Omri Brill, CEO von Adcore. Das Unternehmen bietet Werbetreibenden KI-gestützte und Cloud-basierte Apps und Services zur Automatisierung, Optimierung und Kontrolle ihrer digitalen Werbe- und eCommerce-Aktivitäten an. „Digitale Werbung wird immer komplexer, individueller und anspruchsvoller“, erklärt Brill. Das verlange nach smarten und einfach zu nutzenden Lösungen für das Werbemanagement. Die Apps von Adcore, so Brill weiter, würden das komplette Programm abdecken – angefangen von der Mediaplanung über die Erstellung und Optimierung von Feeds bis hin zum Monitoring, Controlling und dem Budgetmanagement.

Weltweit auf Wachstumskurs

Adcore ist ein Technologieunternehmen, das in den vergangenen Jahren kräftig expandierte. Mittlerweile ist die an der Börse in Toronto (TSX) gelistete Gesellschaft weltweit an sieben Standorten vertreten: In den USA, Kanada (Toronto), Israel (Hauptsitz Tel Aviv), Australien, Hongkong und Festlandchina (Shanghai). Der Umsatz legte in den vergangenen vier Jahren von rund 12 Millionen Kanadischen Dollar (2018) auf 26,7 Millionen Kanadische Dollar (2022) zu. Auch in diesem Jahr setzt Adcore seinen Wachstumskurs fort. Im dritten Quartal verzeichnetet die Gesellschaft ein Umsatzplus von 19 Prozent gegenüber dem Vorquartal. „Momentan verwalten wir nur einen Bruchteil des weltweiten Werbebudgets, unser Wachstumspotenzial ist also riesig“, betont Adcore-Chef-Brill. Er verweist darauf, dass die Gesellschaft ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner (Meta) und TikTok Partner ist. Diese IT-Riesen stehen für fast zwei Drittel des gesamten globalen digitalen Werbebudgets (Quelle: Statista).