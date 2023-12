Langenfeld (ots) - Geringere Steuern, nachhaltiger Vermögensaufbau und der

Wunsch, etwas Gutes zu tun: Für Unternehmer mögen all diese Vorteile zwar

überzeugend genug sein, um eine eigene Stiftung zu gründen. "Viel zu oft lassen

sie sich jedoch davon blenden und übersehen potenzielle Hürden - lang

anhaltende, womöglich sogar irreparable Schäden vorprogrammiert", sagt

Stiftungspapst Sascha Drache.



"Die Gründung einer Stiftung erfordert nicht nur gute Absichten, sondern auch

ein tiefes Verständnis für potenzielle Stolperfallen." Er berät jedes Jahr bei

hunderten Stiftungsgründungen und ist Autor des Buches 'Geheimwissen

Vermögensschutz'". Im folgenden Beitrag verrät er, welche Fallstricke bei der

Stiftungsgründung zum Problem werden können.





Fallstrick 1: Fehlerhafte Festlegung von Begünstigten - ein Stolperstein beiFamilienstiftungenEine Familienstiftung wird meist gegründet, um das Vermögen langfristig in derFamilie zu erhalten. Dabei bringt der Stifter zu Lebzeiten oder im TodesfallVermögen in die Stiftung ein. Das können finanzielle Mittel, aber auchImmobilien, Wertpapiere oder wertvolle Gegenstände wie Gemälde sein. DieBegünstigten der Stiftung, die man auch Destinatäre nennt, erhalten nunregelmäßig Erträge aus diesem Vermögen, zum Beispiel Zinsen oder dieMieteinnahmen. Es entfällt allerdings das Erbe im Todesfall desStiftungsgründers. Stattdessen laufen die Zahlungen aus den Erträgenkontinuierlich weiter.Bei der Stiftungsgründung wird erstmals Vermögen in die Stiftung eingebracht,das dann der Schenkungssteuer unterliegt. Außerdem wird die enthaltene Summealle 30 Jahre mit der Erbersatzsteuer belastet, weil Erbschaften durch eineStiftung über Generationen vermieden werden. Je nachdem, wer die Destinatäre derStiftung sind, ergeben sich dabei allerdings unterschiedliche Freibeträge.Handelt es sich bei den Destinatären um die eigenen Kinder, profitiert man vonden größten Freibeträgen von Steuerklasse 1, nämlich 400.000 Euro pro Kind. DerStaat geht grundsätzlich davon aus, dass das Stiftungsvermögen auf zwei Kinderaufgeteilt wird. Dadurch erhöht sich der Freibetrag unabhängig von dertatsächlichen Anzahl der Kinder auf 800.000 Euro. Sobald jedoch weitereFamilienmitglieder Destinatäre sind, erfolgt die Versteuerung über Steuerklasse3. Dann reduziert sich der Freibetrag drastisch auf 20.000 Euro.Fallstrick 2. Wenn die Gemeinnützigkeit wackelt - Konsequenzen und VorbeugungGemeinnützige Stiftungen verschreiben sich dem Wohl der Gemeinschaft. Dafür