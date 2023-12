Die größten Kupferproduzenten der Welt haben im Oktober auf einer Konferenz in London den Notstand ausgerufen. Auf dem FT Mining Summit der Zeitung Financial Times warnten Vertreter der großen Konzerne, dass nicht genug Kupferminen entwickelt werden, um den zusätzlichen Bedarf durch die Elektrifizierung des Straßenverkehrs zu decken. Ein Elektroauto benötigt etwa drei- bis viermal so viel Kupfer wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

Dabei sei inzwischen der niedrige Preis nicht das größte Problem der Branche. Kupfer hatte im vorigen Jahr noch zeitweise 10.000 US-Dollar je Tonne gekostet. Inzwischen liegt der Preis ein Fünftel darunter, was mit den Sorgen vor einer globalen Rezession erklärt wird. Als Faustregel gilt in der Branche: Bei Preisen um und 8.000 US-Dollar je Tonne wird keine neue Mine gebaut. Das lässt sich wirtschaftlich schlichtweg nicht seriös planen. Kathleen Quirk, Präsidentin von Freeport-McMoran, sagte, dass höhere Kupferpreise allein keine Lösung seien, um genug Material auf den Markt zu bringen. Vielmehr seien es andere Faktoren wie die fehlenden Arbeitskräfte in einigen Ländern oder auch die langen Genehmigungszeiten.

Der Bedarf an Kupfer soll bis 2035 um rund ein Drittel auf dann etwa 33 Mio. Tonnen steigen. Dementsprechend hoch ist der Bedarf an neuen Minen, die die Batterieindustrie beliefern. Hinzu kommt der wachsende globale Bedarf durch den zunehmenden Wohlstand in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern. Laut Anglo American benötigt der westliche Lebensstil 200 bis 250 Kilogramm Kupfer pro Person im Jahr. Im globalen Durchschnitt seien es aber lediglich 60 Kilogramm. Mit dem zunehmenden Wohlstand in bevölkerungsreichen Ländern wie China, Indien oder Indonesien dürfte auch dieser Nachfragefaktor deutlich zulegen.