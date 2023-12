Entsprechend kam das Vorhaben auch bei den Anlegern von Südzucker gut an, die Aktien erholten sich am Mittwoch um bis zu 2,7 Prozent. Im Schlepptau stabilisierten sich außerdem die Anteile des Biosprit-Herstellers Verbio um bis zu 4,5 Prozent.

"Für Südzucker macht ein Ende der kostspieligen Börsennotiz der Tochter Sinn", kommentierte ein Marktteilnehmer. Am geplanten Investitionsanstieg und dem Margendruck im Ethanol-Bereich ändere sich aber nichts. Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research lobte zudem die geringere Komplexität des Konzerns durch den Schritt. "Dieser Segen hat jedoch seinen Preis". Cropenergies sei schließlich in der Bilanz bereits voll konsolidiert und bringe keine zusätzlichen Erträge.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Südzucker hat mit dem Plan einer Komplettübernahme von Cropenergies einen Kurssprung an der Börse ausgelöst. Der Nahrungsmittelkonzern will für die Biosprit-Tochter wohl 11,50 Euro in bar je Anteilschein hinblättern. Diese Nachricht, die am Dienstag nach Börsenschluss kam, sorgte nun am Mittwoch bei Cropenergies für einen Kurssprung um etwa 70 Prozent bis auf eben jene 11,50 Euro. Tags zuvor waren sie mit 6,75 Euro noch auf das tiefste Niveau seit März 2020 gefallen.

