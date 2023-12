Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem freundlichen Start bis zum Mittag wieder ungefähr auf das Vortagesniveau zurückgefallen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.735 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.An der Spitze der Kursliste standen die Deutsche Bank, Bayer und Fresenius, die größten Abschläge gab es bei der Post, Airbus und Siemens Healthineers. "Die Handelsaktivitäten sind insgesamt sehr dünn und abwartend", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Es fehle an nachhaltigen Handelsimpulsen und der Erhalt der Jahresperformance stehe im Vordergrund. "In solchen Handelszeiten spielt niemanden den Helden und bleibt lieber an der Seitenlinie stehen", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0941 US-Dollar (-0,38 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9140 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 80,23 US-Dollar; das waren 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.