Künstliche Intelligenz ist bei der Digitalisierung im Accounting auf dem Vormarsch - birgt aber noch viel Potenzial

Düsseldorf (ots) - PwC-Studie "Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen

2023": Knapp 60 Prozent der befragten Unternehmen arbeiten an umfassender

Transformation der Finanzfunktion / Personalknappheit und Regulatorik erhöhen

Technologiedruck / Knapp 20 Prozent der Befragten würden einen vollumfänglichen

Datenabzug im Zuge der Abschlussprüfung gestatten



Von PwC Deutschland befragte Unternehmen arbeiten mehrheitlich an der

umfassenden digitalen Transformation ihres Finanz- und Rechnungswesens - knapp

60 Prozent gaben dies an. Wichtig ist dabei in mehr als jedem zweiten

Unternehmen das Thema künstliche Intelligenz (KI, 62 %). Das sind einige der

Ergebnisse der aktuellen Studie "Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen

2023" von PwC Deutschland. Für sie hat PwC 100 größere und mittelständische

Unternehmen in Deutschland unter anderem zum Einsatz und zu den Potenzialen

moderner Technologien im Finanz- und Rechnungswesen befragt, auch mit Blick auf

die Abschlussprüfung.