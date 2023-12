Sartorius erreicht 350 Euro

Zuvor hieß es im Insight: "Die Aktien von Sartorius geben kaum nach, das Gap um 323,20 Euro auf der Unterseite ist weiterhin offen und auch der 10er-EMA wurde noch nicht erreicht. Im heutigen bisherigen Tagestief wurden 335,20 Euro erreicht, dann konnten sich die Papiere bereits wieder stabilisieren und zeigen sich aktuell bei 339,10 Euro. Es könnte nun ein direkter weiterer Kursanstieg bis zum Widerstand bei 350 Euro erfolgen. Long-Positionen bieten sich aber erst im Bereich des 10er-EMA bei einem weiteren Rücklauf an."

Die Aktien von Sartorius ziehen direkt weiter hoch und haben den 10er-EMA in der Korrektur nicht mehr erreicht, was auf die Stärke der Titel hindeutet. Es bietet sich nun direkt eine Long-Position auf die Aktien von Sartorius an, die unter dem Verlaufstief bei 331 Euro abgesichert werden könnte. Sollte es zu einem Durchbruch über den Widerstand bei 350 Euro kommen, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand bei 379 Euro zu rechnen.