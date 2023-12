Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) - Auswandern, Unternehmen gründen und den Erfolg im Wüstenparadiesgenießen? Was wie eine naive Träumerei klingt, wird in Dubai für immer mehrMenschen zur Realität - jedenfalls, wenn man weiß, worauf dabei zu achten ist.Entsprechende Unterstützung erhalten Interessenten von Christopher Elliott, derUnternehmern und Start-ups auf Basis jahrelanger Erfahrung eine reibungsloseGeschäftsgründung in den Vereinigten Arabischen Emiraten ermöglicht. Doch woraufkommt es dabei im Detail an und was sollte man außerdem wissen, um entsprechendeAuswanderungspläne erfolgreich umzusetzen?Steuerliche Vorteile, ein Leben in Luxus und das ganze Jahr Sonne: Dubai locktmit vielfältigen Anreizen - und glänzt dabei mit Vorteilen, die sonst kaum einOrt auf dieser Welt zu bieten hat. Kein Wunder also, dass speziell gut situierteund ambitionierte Unternehmer immer häufiger daran interessiert sind, in dieWüstenmetropole auszuwandern, weiß Christopher Elliott, der beim Auswandern nachDubai unterstützt. Doch ganz so einfach ist es für viele von ihnen nicht: Nichtnur fehlt ihnen häufig die notwendige Zeit, um ein solches Vorhaben ernsthaft inAngriff zu nehmen. Vor allem kennen sie sich wenig überraschend kaum mit denlokalen Gegebenheiten, Regeln und Besonderheiten aus - Misserfolgvorprogrammiert. "Wenn man das nicht richtig angeht, ist der Traum vom Leben imWüstenparadies schnell vorbei. Verschwendete Zeit und ungenutztes Potenzial sinddann alles, was noch bleibt", mahnt Dubai-Experte Christopher Elliott,Geschäftsführer von Emirates Business Setup."Bereitet man sich hingegen ausreichend darauf vor und lässt sich dabeiidealerweise professionell unterstützen, hält sich der nötige Aufwand sehr inGrenzen - und dem Erfolg der eigenen Auswanderungspläne steht nichts mehr imWege", fügt er hinzu. Christopher Elliott hat vor einiger Zeit selbst denSchritt nach Dubai gewagt und sich dort ein erfolgreiches Business aufgebaut.Heute teilt er seine Erfahrungen mit deutschen sowie internationalen Kunden undhilft ihnen bei allen Belangen rund um die Einwanderung und Firmengründung inden Vereinigten Arabischen Emiraten. Christopher Elliott weiß, was den Reiz anDubai ausmacht. Worauf Auswanderer achten sollten und wie auch der Aufbau eineseigenen Business von Erfolg gekrönt ist, verrät er im folgenden Ratgeber.Vom kleinen Fischerdorf zur Weltmetropole - was Dubai laut Christopher Elliottheute ausmachtEinst als Niederlassung einheimischer Fischer gegründet, ist Dubai heute überallals DER Standort für vielfältige Luxusangebote, wirtschaftliche Möglichkeitenund außergewöhnliche Architektur bekannt. Letzteres unterstreicht auch ein über