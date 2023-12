BERLIN (dpa-AFX) - Das Entwicklungsministerium hat geplante Kürzungen beim internationalen Engagement Deutschlands als "sehr schmerzhaft" bezeichnet. Das sagte ein Sprecher von Svenja Schulze (SPD) am Mittwoch auf Anfrage. "Wir arbeiten derzeit an der Umsetzung des Sparbeschlusses." Die Einschnitte würden in vielen Bereichen zu spüren sein. "Angesichts der Weltlage müsste Deutschland eigentlich mehr Mittel in internationale Zusammenarbeit investieren und nicht weniger. Entwicklungszusammenarbeit ist kein nice-to-have, sondern in unserem deutschen Interesse. Denn Deutschlands Wohlstand hängt davon ab, dass wir Partner haben auf der Welt, und dass zusammengearbeitet wird."

Details zu den möglichen Einschnitten nannte er nicht. Das Entwicklungsministerium unterstützt zahlreiche Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Das Ministerium leistet zudem Beiträge an internationale Organisationen und Institutionen.