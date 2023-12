Seite 2 ► Seite 1 von 2

Emerkingen (ots) - Während ein Tannenbaum für die meisten Menschen während derWeihnachtszeit unverzichtbar ist, gerät die traditionelle Weihnachtskrippe oftin Vergessenheit. Meinrad Kopp, Geschäftsführer von Akantus Krippen, möchte diesändern und das Bewusstsein für traditionelle Weihnachtskrippen stärken.Gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter bietet er handbemalteKrippenfiguren und Holzschnitzereien von hoher Qualität an. Wie dasFamilienunternehmen mit seinen einzigartigen Produkten eine Brücke zwischenTradition und zeitgemäßer Weihnachtsdekoration schlägt und was sie von anderenAnbietern unterscheidet, erfahren Sie hier.Die Weihnachtskrippe verkörpert für viele Menschen eine langjährigeWeihnachtstradition, die bereits von den Großeltern gepflegt wurde. Doch in deneigenen Elternhäusern wird dieses dekorative Element während der Festtage vonJahr zu Jahr immer seltener aufgestellt und ist in der jüngeren Generation schonfast verschwunden. Oft wird die Weihnachtskrippe mit einem religiösen Gedankenverbunden, was sie besonders für junge Menschen unzugänglich macht. Vieleempfinden sie als nicht mehr zeitgemäß. Dies hat zur Folge, dass die Krippeimmer mehr in den Hintergrund gerät. "Die Weihnachtskrippe ist nach wie vorzeitgemäß und fügt sich genauso harmonisch in unsere moderne Gesellschaftwährend der Weihnachtszeit ein, wie andere bekannte Dekorationen."Unser familiär geführtes Unternehmen engagiert sich leidenschaftlich dafür,Weihnachtskrippen als zentrales Element in den familiären Feierlichkeiten zuetablieren und dabei einen zeitgemäßen Ansatz zu verfolgen", erklärt er weiter.Akantus Krippen vereint traditionelle Handwerkskunst mit einerNaturverbundenheit: Ihre Produkte werden ausschließlich aus Holz und nachSüdtiroler Tradition, die seit Jahrhunderten praktiziert wird, hergestellt undhandbemalt. Jede Figur repräsentiert dabei die einzigartige Verbindung vonQualitätsbewusstsein, traditionellem Handwerk und der Leidenschaft einesfamiliengeführten Unternehmens. Die breite Palette an Krippenfiguren, allesamtholzgeschnitzte Unikate, ist sowohl im eigenen Online-Shop als auch imLadengeschäft in Emerkingen erhältlich. Ob komplette Sets, einzelne Figuren,bemalt oder naturbelassen - Akantus Krippen bieten eine vielfältige Auswahl fürjeden Geschmack. Diese Vielseitigkeit spiegelt sich auch in der beeindruckendenKundenbindung wider, mit einer Quote von 35 Prozent an wiederkehrenden Käufern,die jedes Jahr ihre Weihnachtskrippe mit Akantus erweitern.Mehr als festliche Dekoration: Akantus Krippen als Ausdruck von Werten"Wir bieten nicht nur die traditionelle Heilige Familie mit Ochs und Esel,