Frauenpower im Fokus Neues Programm "elevateHER Inkubator by Pioneer Lab" unterstützt Frauen bei der Gründung von Start-ups (FOTO)

Idstein (ots) - Das Gründer:innenzentrum der Hochschule Fresenius namens Pioneer

Lab hat in Kooperation mit Ekaterina Arlt-Kalthoff von elevateHER ein

innovatives Programm für Frauen ins Leben gerufen: den "elevateHER Inkubator by

Pioneer Lab". Dies sechsmonatige, bundesweite Initiative zielt darauf ab, Frauen

in ganz Deutschland bei der Entwicklung ihrer Geschäftsideen zu unterstützen und

ihnen den Weg in die Selbstständigkeit zu ebnen.



Das Programm richtet sich an zwei Schlüsselzielgruppen: Teams, die aus

mindestens einer Frau mit bereits vorhandenen Businessideen, den sogenannten

Potentialträgerinnen, bestehen, sowie an Frauen mit Kindern, die den Weg in die

Selbstständigkeit wagen möchten. Der "elevateHER Inkubator" fördert nicht nur

innovative Ideen, sondern ermutigt Frauen auch dazu, die Herausforderungen der

Unternehmensgründung selbstbewusst und mit Erfolgswillen anzunehmen.