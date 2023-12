Else kündigt die Einführung seiner trinkfertigen pflanzlichen Shakes für Kinder im Online-Shop einer der größten Einzelhändler Amerikas an

- Die innovativen Shakes von Else werden ab Januar 2024 landesweit für Millionen von Amerikanern über den Online-Shop des Einzelhändlers erhältlich sein

VANCOUVER, BC, 20. Dezember 2023 / IRW-Press / - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt mit Stolz bekannt, dass einer der größten Einzelhändler Nordamerikas seine trinkfertigen (Ready-to-Drink/RTD) Shakes für Kinder ab Ende Januar 2024 über seinen Online-Shop anbieten wird. Diese Entwicklung stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar, da sie das Produkt für Millionen von Verbrauchern in den Vereinigten Staaten weithin verfügbar macht und gleichzeitig die Voraussetzungen für eine zukünftige Einführung der RTD-Shakes für Kinder in den Einzelhandelsgeschäften von Küste zu Küste schafft.

Diese wichtige Listung der RTD-Shakes von Else Nutrition folgt auf die erfolgreiche Einführung der gesamten Palette der anderen pflanzlichen Ernährungsprodukte für Babys, Kleinkinder und Kinder von Else Nutrition sowohl online als auch in den Ladengeschäften.

„Else Nutrition freut sich sehr, unser bestehendes Produktsortiment zu erweitern und die gesamte Einzelhandelsbeziehung mit diesem kultigen amerikanischen Einzelhändler zu vertiefen“, so Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Durch die Online-Einführung werden die pflanzlichen Shakes für Kinder von Else in den Geschmacksrichtungen Schokolade und Vanille unmittelbar einem nationalen Publikum vorgestellt. Mit einem köstlichen Geschmack, den Kinder lieben, wesentlich weniger Zucker als führende RTD-Marken und 25 Vitaminen und Mineralstoffen wissen wir, dass dieses innovative Produkt ein Gewinner ist. Wir danken dem Kategorie-Team des Einzelhändlers aufrichtig dafür, dass es unserer geliebten Marke zum Erfolg verholfen hat, zumal wir weiterhin eine Beziehung zu seinen Kunden in den USA aufbauen.“