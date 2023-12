Kundennähe schaffen - 5 Tipps, wie das Handwerk die Bindung zum Kunden zum neuen Jahr stärkt (FOTO)

Güglingen (ots) - In der heutigen schnelllebigen und digital dominierten Welt

stehen Handwerksbetriebe vor neuen Herausforderungen, um eine enge Kundennähe zu

gewährleisten. Die Digitalisierung hat die Art und Weise, wie Verbraucher

interagieren und Kaufentscheidungen treffen, grundlegend verändert. Dies

erfordert eine strategische Neuausrichtung im Marketing und Vertrieb, um den

veränderten Konsumentenbedürfnissen gerecht zu werden. Traditionelle Methoden

der Kundenbindung erreichen dabei oft ihre Grenzen, da Online-Bewertungen und

eine starke Präsenz in sozialen Medien zunehmend an Bedeutung gewinnen.



Das Handwerk, traditionell geprägt durch Vertrauen und starke lokale Netzwerke,

sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, diese Werte in die digitale

Welt zu übertragen. Diese Aufgabe mag für viele zunächst entmutigend erscheinen,

doch sie ist keineswegs unüberwindbar. Die folgenden 5 Tipps sollen

Handwerksbetriebe als Orientierung dienen.