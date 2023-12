Saturn Oil & Gas Inc. gibt Aktienkäufe durch Mitarbeiter bekannt

CALGARY, ALBERTA – 20. Dezember 2023 / IRW-Press / - Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF) („Saturn“ oder das „Unternehmen“) gibt den Abschluss einer Vereinbarung zwischen bestimmten Käufern bekannt, an der die Führungskräfte von Saturn (die „Saturn-Käufer“) und ein ehemaliger Aktionär von Ridgeback Resources Inc. („Ridgeback“) beteiligt sind, und in deren Rahmen die Saturn-Käufer insgesamt 891.898 Stammaktien von Saturn (die „gegenständlichen Aktien“) erworben haben. Die gegenständlichen Aktien wurden zuvor in Verbindung mit der Übernahme von Ridgeback durch Saturn am 28. Februar 2023 ausgegeben. Die gegenständlichen Aktien sind an eine vertraglich festgelegte Haltedauer gebunden und werden freigegeben wie folgt: (A) 50 % am 28. Februar 2024 und (B) die verbleibenden 50 % am 28. Mai 2024.