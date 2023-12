Ein Business aufbauen mit Dropshipping - mit diesen 5 Tipps vom Experten zum Erfolg (FOTO)

Dortmund (ots) - Ein eigenes Online-Business gründen, ohne sich um die Lagerung

von Produkten zu kümmern; Artikel verkaufen, ohne die Versandabwicklung zu

organisieren: Für viele Menschen klingt Dropshipping nach dem idealen Modell, um

mit wenig Startkapital und reduziertem Aufwand dennoch in den Online-Handel

einzusteigen. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die Gestaltung des

Kundenkontakts, der Shop-Aufbau und die Lieferantenwahl sind nur einige Aspekte,

die beim Dropshipping vorab gründlich durchdacht und geplant werden sollten.

Insbesondere die nachfolgenden 5 Dinge sind für einen erfolgreichen Einstieg in

den Online-Handel mit Dropshipping unerlässlich.



Die Wahl einer geeigneten Nische