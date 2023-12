Die Kosten bei der PKV steigen und steigen Experte über 5 Maßnahmen, die Versicherte ergreifen sollten (FOTO)

Lippstadt (ots) - Privatversicherte sehen sich mit immer höheren

Gesundheitskosten konfrontiert. Denn die Prämien in der privaten

Krankenversicherung (PKV) steigen - oft mit großen finanziellen Einschnitten für

Betroffene. Diese finanziellen Herausforderungen sind nicht nur eine Belastung

für den Geldbeutel, sondern rufen bei vielen Versicherten auch Unmut hervor. Da

ist es kaum verwunderlich, dass viele Privatversicherte sich den Kopf darüber

zerbrechen, wie sie mit der Situation umgehen sollen.



Einfach hinnehmen sollte man die zunehmenden Kosten der privaten

Krankenversicherung keinesfalls. Unüberlegtes Handeln ist jedoch auch nicht die

Lösung, denn solch ein Verhalten kann zu ernsthaften Konsequenzen führen.

Versicherte sollten sich deshalb gründlich mit ihren Verträgen beschäftigen und

frühzeitig Anpassungen in Erwägung ziehen. Drei Ansätze bieten sich hierbei an,

um die finanzielle Belastung zu mindern und die eigene Situation zu verbessern.