Grünes Licht für die Energiewende LichtBlick und solargrün schließen sich zusammen

Hamburg und Saulheim (ots) - Der integrierte Hamburger Energieversorger

LichtBlick übernimmt den Solarprojektierer solargrün aus Saulheim. Das gaben

heute beide Unternehmen bekannt. Damit sichert sich der Ökostrompionier

LichtBlick den Zugang zu dem vielversprechenden Solarportfolio von solargrün mit

über 100 Projekten und einer Gesamtleistung von rund 3.000 Megawatt. solargrün

wurde 2020 gegründet und ist auf die Projektentwicklung von großen

Freiflächen-Solaranlagen in Deutschland spezialisiert. Das Leistungsspektrum

reicht von der ersten Projektidee über die gesamte Projektentwicklung bis hin

zur Genehmigung der Solarparks.



Das Unternehmen mit Sitz in Saulheim (Rheinhessen bei Mainz) ist ab sofort eine

100-prozentige Tochter von LichtBlick, bleibt aber als eigenständiges

Unternehmen erhalten. Das Team besteht aus 21 festen Mitarbeiter*innen, die

bereits über 120 Solarprojekte in Deutschland mit einem Gesamtvolumen von über

1.300 Megawatt erfolgreich realisiert haben. Bereits in den kommenden Monaten

sollen erste Solarparks für LichtBlick bis zur Baureife entwickelt werden.