Israel bombardiert erneut Hisbollah-Stellungen im Libanon

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat am Mittwoch nach Angaben der Armee erneut Stellungen der Schiitenmiliz Hisbollah im Südlibanon bombardiert. Es seien "Terror-Infrastruktur" sowie militärische Einrichtungen der Hisbollah getroffen worden. Anders als sonst üblich betonte die Armee, Israel sei zuvor nicht vom Libanon aus unter Beschuss genommen worden. Warum die Luftwaffe dennoch im Einsatz war, erklärte die Armee auf Nachfrage nicht.

Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es hingegen, die Hisbollahmiliz habe mehrere Geschosse auf Israel abgefeuert. Auch die Hisbollah betonte, sie habe israelische Soldaten bei dem Grenzort Metulla beschossen. Über Opfer auf beiden Seiten der Grenze wurde zunächst nichts bekannt.

Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober kommt es immer wieder zu Konfrontationen an Israels Nordgrenze zum Libanon. Israels Militär hatte die eng mit dem Iran verbundene Hisbollah am Montag vor einer Verschärfung der Kampfhandlungen an der Grenze gewarnt. "Wir sind heute näher an einem Krieg als gestern", sagte Militärsprecher Jonathan Conricus. Den Angaben nach wurden rund 80 000 israelische Zivilisten aus grenznahen Orten wegen der Angriffe vom Libanon aus evakuiert./wh/DP/jha