Das deutsche Staatsunternehmen Sefe, ehemals Gazprom Germania, hat einen zehnjährigen Liefervertrag mit dem norwegischen Unternehmen Equinor abgeschlossen. Ab 2024 wird Sefe jährlich zehn Milliarden Kubikmeter Erdgas für die deutsche Industrie erhalten, was etwa einem Drittel des jährlichen Gasbedarfs entspricht. Der Vertrag kann optional um weitere fünf Jahre verlängert werden. Zudem könnte Sefe ab 2029 ein wichtiger Abnehmer von Wasserstofflieferungen von Equinor werden. Sefe, mit Hauptsitz in Berlin und rund 1500 Mitarbeitern, ist einer der größten Gaskonzerne in Deutschland und ist in den Bereichen Beschaffung, Handel, Speicherung und Vertrieb von Gas tätig. Die Aktie von Equinor stieg im frühen Mittwochshandel an der Frankfurter Börse um 0,74 Prozent auf 29,19 Euro.