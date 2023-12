--------------------------------------------------------------

Zum Maschinenbau-Barometer

- PwC Maschinenbau-Barometer: Verunsicherung und Skepsis bestimmen die Branche- pessimistischer Konjunkturausblick- Umsatzprognose weiter rückläufig- Gesamtkosten werden auch im kommenden Jahr ansteigen, insbesondere die fürEnergieDie Stimmung in den Chefetagen des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus ist zumEnde des Jahres getrübt. Besorgt blicken die Entscheidungsträger der Branche aufdie konjunkturelle Entwicklung in Deutschland und leiten daraus einenWachstumsrückgang für die Branche im Jahr 2024 ab. Die noch zu Beginn des Jahres2023 verhaltene Wachstumserwartung hat sich im Laufe der letzten zwölf Monateins Negative gedreht und im letzten Quartal seinen Tiefpunkt erreicht, wie dasaktuelle Maschinenbau-Barometer der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) zeigt.Verunsicherung und Skepsis dominierenDeutsche Maschinenbauer rechnen auch im kommenden Jahr nicht mit einerwesentlichen Verbesserung ihrer Lage. Die Mehrheit der Befragten (53 %) blicktoffen pessimistisch auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2024.Ein weiteres Drittel ist bei dieser Frage unentschlossen. Lediglich laut 15 %der Befragten wird sich die Konjunktur hierzulande positiv entwickeln. "UnsereBefragungen im Jahr 2023 zeigen einen eindeutigen Trend - und der geht abwärts",konstatiert Bernd Jung, Leiter der Praxisgruppe Industrial Manufacturing bei PwCDeutschland und Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC. "Der Anteilder Optimisten hat sich in den letzten Monaten mehr als halbiert und ist auf dembesten Weg zum Minusrekord. Man könnte fast meinen, 2023 ist ein verschenktesJahr für die Branche gewesen."Doch für die exportorientierten Maschinenbauer gibt es weitere Warnsignale. Auchmit Blick auf die weltweite Entwicklung dominieren negativen Erwartungen. Rundzwei Drittel der Befragten rechnen im Jahr 2024 nicht mit einer positivenWeltkonjunktur. Die Folge: Lediglich jeder dritte Befragte prognostiziert einUmsatzplus für die Gesamtbranche im kommenden Jahr. Vier von zehn Befragtenhingegen gehen von einer negativen Entwicklung aus. Insgesamt beläuft sich diedurchschnittliche Umsatzerwartung für 2024 auf -2,4 %, ein erneuter Rückganggegenüber dem Vorquartal. Seit Jahresbeginn ist die Umsatzerwartung für dieGesamtbranche um 3,6 Prozentpunkte gesunken und auf einem Tiefpunkt angelangt.2024 wird teuer - der Kostendruck bleibt hochDer Anteil der Entscheider, die in den nächsten Monaten mit steigenden