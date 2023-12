JPMorgan hat den Optimismus des Marktes bezüglich der Zulassung von Spot-ETFs von BlackRock und Fidelity, die Milliarden von US-Dollar in Bitcoin bringen könnten, als unangebracht bezeichnet. Die Bank verweist auf die geringe Nachfrage nach bestehenden Spot-Bitcoin-ETFs in Europa und Kanada und glaubt, dass diese in den USA keinen großen Anklang finden könnten. Sie argumentiert, dass Spot-ETFs wahrscheinlich bereits in Bitcoin investiertes Kapital nutzen würden, anstatt neues Kapital anzuziehen. Die Analysten warnten auch, dass eine Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trust in einen börsengehandelten Spotfonds zu Abhebungen von bis zu 2,7 Milliarden US-Dollar führen und die Preise stark beeinflussen könnte. Sie behaupten zudem, dass das bevorstehende Bitcoin-Halving bereits eingepreist sei. Dennoch prognostizieren sie, dass Ethereum Bitcoin im Jahr 2024 übertreffen könnte und dass eine Wiederbelebung der Venture-Capital-Aktivitäten in der Kryptoindustrie das Ende des Krypto-Winters einläuten könnte.