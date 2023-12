PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS FEIERT DIE EINWEIHUNG SEINER ADC-PRODUKTIONSERWEITERUNG IN GRANGEMOUTH, SCHOTTLAND

Einweihung und Inbetriebnahme einer fortschrittlichen Mehrzweckanlage zur Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (Antibody-Drug Conjugate, ADC), die eine Kapazitätssteigerung von etwa 70-80 % bringt

Adrian Gillespie , Vorstandsvorsitzender von Scottish Enterprise, wird anlässlich der Feierlichkeiten Teil des Piramal-Managementteams und der Standortleitung

Die Inbetriebnahme der Anlage ist der Höhepunkt einer Investition in Höhe von 45 Millionen GBP, mit der die schnell wachsende Nachfrage nach ADC-Produkten befriedigt werden soll und die durch einen Zuschuss von 2,4 Millionen GBP von Scottish Enterprise unterstützt wird

MUMBAI, Indien und GRANGEMOUTH, Schottland, 20. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), eine Auftragsentwicklungs- und Herstellungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), feierte heute die Eröffnung seiner erweiterten Produktionsanlage für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) in Grangemouth, Schottland, Großbritannien.

Zu den Ehrengästen, die an der Zeremonie und dem Durchschneiden des Bandes zur offiziellen Inbetriebnahme der Anlage teilnahmen, gehörte Adrian Gillespie, Vorstandsvorsitzender von Scottish Enterprise. Piramal wurde von Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, Peter DeYoung, Geschäftsführer von Piramal Pharma Solutions, Herve Berdou, leitender Geschäftsführer von Piramal Pharma Solutions, Chris Leahy, Finanzchef von Piramal Pharma Solutions, und Francois Houbart, geschäftsführender Direktor und Leiter des Standorts Grangemouth von Piramal Pharma Solutions, vertreten.

Mit Hunderten von entwickelten Trägern und mehr als tausend hergestellten ADC-Chargen ist Piramal Pharma Solutions weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von ADC. Durch diese Expansion wird die Kapazität des Standorts um ca. siebzig bis achtzig Prozent erhöht, was die Skalierung der kommerziellen ADC-Produktionschargen ermöglicht. Die Kapazitätserweiterung, die abgeschlossen wurde und noch in diesem Geschäftsjahr kommerzialisiert werden kann, umfasst zwei neue ADC-Produktionssuiten, die speziell zur Ergänzung der bestehenden drei Suiten entwickelt wurden. Die Investition in Höhe von 45 Millionen GBP wurde durch eine Kombination aus Zuschüssen der Regierung durch Scottish Enterprise, Bankkrediten, Co-Investitionen von Kunden und internen Rückstellungen finanziert.