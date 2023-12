Wirtschaft Dax lässt geringfügig nach - Siemens Energy vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax geringfügig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.733 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach einem Start im Plus fiel der Dax am Vormittag knapp hinter den Vortagesschluss zurück. "Während an der Wall Street noch weiter munter Rekorde gebrochen werden, ist der Dax in den vergangenen Tagen nahezu zum Stillstand gekommen", kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. "Die Anleger scheinen weitergezogen zu sein, nichtsdestotrotz bleibt auch der deutsche Markt in greifbarer Nähe zum Rekordhoch mit einer Performance von über 22 Prozent in diesem Jahr." Damit sei auch die Hoffnung der Anleger verbunden, dass die gute Börsenstimmung auf die Realwirtschaft abfärbe, so der Marktanalyst.