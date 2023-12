Behinderungen in Niederlanden wegen Sturms erwartet - Flugausfälle

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Wegen eines erwarteten Sturms werden am Amsterdamer Flughafen Schiphol am Donnerstag rund 200 Flüge gestrichen. Reisende müssten sich außerdem auf Verzögerungen gefasst machen, teilte der Flughafen am Mittwoch mit. Bei Windstößen von bis zu 90 Stundenkilometern könne ab mittags nur eine der Start- und Landebahnen genutzt werden. Auch der Umschlag von Gepäck von Maschinen am Boden könne beeinträchtigt sein.

