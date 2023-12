Der Prager PX stieg um 0,95 Prozent auf 1395,51 Punkte. Vor allem klare Gewinne in den Aktien des Versorgers CEZ (plus 3,6 Prozent) stützten das Leitbarometer. Moneta Money Bank gewannen 1,2 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa hat am Mittwoch der Prager Aktienmarkt recht deutliche Gewinne verzeichnet. Ansonsten hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

Schreibe Deinen Kommentar