KBA ordnet nach Medienberichten großen Rückruf bei Mercedes Benz an / Gefahr von Stilllegungen der Fahrzeuge droht

Lahr (ots) - Die neue Diesel-Rechtsprechung im Abgasskandal des Europäischen

Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesgerichtshofs (BGH) wirkt sich nicht nur an

deutschen Gerichten verbraucherfreundlich aus, sondern auch beim

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), der Genehmigungsbehörde. Mehrere Medienberichte,

darunter BR und "Spiegel", haben über eine umfangreiche Rückrufaktion des KBA

informiert. 100.000 Fahrzeuge des Premiumherstellers Mercedes Benz sollen davon

betroffen sein. Mercedes-Benz muss den Rückruf durchführen und die Fahrzeuge in

einen gesetzeskonformen Zustand versetzen. Nehmen Verbraucher nicht am Rückruf

teil, droht den Haltern die Stilllegung ihres Mercedes. Aus Sicht der

Neue BGH-Rechtsprechung leitet Wende im Abgasskandal ein