Die Aussicht auf eine Wende der US-Notenbank Federal Reserve hat die Stimmung an der Wall Street zum Jahresende 2022 positiv beeinflusst. Großinvestoren zeigen sich optimistisch und hoffen auf ein "Goldlöckchen 2024"-Szenario, bei dem das Wirtschaftswachstum weder zu stark noch zu schwach ausfällt. Anleger reagieren auf diese Aussichten, indem sie Bargeld abstoßen und in Aktien und Anleihen investieren. Seit Fed-Chef Jerome Powell signalisiert hat, dass die Fed bereit ist, die Zinssätze zu senken, sind sowohl Aktien als auch festverzinsliche Anlagen gestiegen. Der S&P 500 steht kurz vor einem neuen Rekordhoch und die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen liegen erstmals seit August unter vier Prozent. Profi-Anleger setzen verstärkt auf Banken und Industrieunternehmen sowie kleinere Unternehmen. Das Engagement in der Euro-Zone wurde erhöht und es wird optimistischer auf Schwellenländer geblickt. Weniger Potenzial sehen sie in den Bereichen Energie und Immobilien. Investitionen in Japan und den USA wurden leicht reduziert und es bestehen Vorbehalte gegenüber Rohstoffen.