Die von der Ampelkoalition beschlossenen Maßnahmen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehen fast ausschließlich zulasten der Bürger in Deutschland - und werden die Inflation um +1,2% erhöhen, wie die Commerzbank errechnet hat. Das wird die ohnehin in einer Rezession befindliche Wirtschaft in Deutschland weiter schwächen - und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Stagflation (also bestenfalls stagnierende Wirtschaft bei gleichzeitiger Inflation). Während in Deutschland die Stimmung mies ist, gilt das Gegenteil für die Wall Street: heute könnte der US-Leitindex S&P 500 den zehnten Tag in Folge steigen und damit auf den achten wöchentlichen Anstieg infolge zusteuern. Ausschlaggebend dafür sind die Aussagen von Fed-Chef Powell..

Hinweise aus Video:

1. Bund-Maßnahmen erhöhen Inflation um 1,2 Prozentpunkte

2. Goldpreis in Yen offenbart Handlungsunfähigkeit der Bank of Japan

