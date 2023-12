NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts der jüngsten Rekordjagd an den US-Börsen haben die Anleger am Mittwoch erst einmal vorsichtig agiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 hatten sich zwar im frühen Handel auf weitere Höchststände geschleppt, doch insgesamt hielten sich die Bewegungen vor Weihnachten in engen Grenzen.

Der Dow legte zuletzt um 0,11 Prozent auf 37 600,66 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,07 Prozent auf 4771,79 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,10 Prozent auf 16 829,46 Zähler nach oben.