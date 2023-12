Wirtschaft Hardt drängt auf Stopp von Finanzströmen zur Terrorfinanzierung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), hat ein schärferes Vorgehen der Bundesregierung gegen die Finanzierung von Terror über das deutsche Finanzsystem gefordert. "Wir beklagen seit Langem, dass die Proxies, also die Stellvertreter-Terroristenorganisationen, die für den Iran in der Welt Unfrieden stiften - das ist also die Hisbollah im Libanon, das ist aber eben auch die Hamas im Gazastreifen, die Huthis im Jemen - dass die sich auch aus Geldquellen speisen, die hier im Westen gespeist werden", sagte Hardt dem TV-Sender "Welt" am Mittwoch.



Das seien "in erster Linie Mittel, die über Scheingeschäfte und Geschäftsaktivitäten hier entfaltet werden", so der CDU-Politiker. "Wir sind der Meinung, die Bundesregierung muss gemeinsam mit der Europäischen Union dem einen Riegel vorschieben." Es gebe offensichtlich aber rechtliche Probleme. "Und da sage ich als Abgeordneter: Dann muss die Regierung sagen, welche Gesetze wir ändern müssen, denn es kann ja nicht sein, dass der Terrorismus, der internationale Terrorismus mit Geldern, die in Deutschland gesammelt werden, finanziert wird", so Hardt.