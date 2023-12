Berliner Morgenpost Nicht nur für die Kunden bitter / ein Kommentar von Dominik Bath zur Erhöhung der Flugticketpreise

Berlin (ots) - Für Fluggäste in Deutschland hat die Bundesregierung zu

Weihnachten keine schöne Überraschung: Um die Lücken im Haushalt zu stopfen,

will die Ampel Passagiere im kommenden Jahr stärker als bislang zur Kasse

bitten. Konkret soll die über die Luftverkehrsabgabe erhobene Ticketsteuer

steigen. Heißt: Der Flug in die Sonne wird 2024 teurer. Für Reisende ist das

bitter. Die steigende Abgabe dürften die Airlines in voller Höhe weiterreichen.



Nachdem sich die Bundesregierung von deutschen Landwirten und den geplanten

Einsparungen bei den Agrardiesel-Erstattungen eine blutige Nase geholt hat, hat

sie mit Blick auf die Ticketsteuer den Weg des geringsten Widerstandes gewählt:

Nach Mallorca kommt man eben nicht mit dem Zug. Viele Fluggäste werden die

zusätzlichen Kosten daher zähneknirschend akzeptieren.