S&P 500 - Bären kommen aus der Deckung

Der S&P 500 könnte sich im Bereich um den 10er-EMA fangen und dann zunächst ansteigen. Dann kommt es darauf an, wie stark dieser Kursanstieg ausfällt und ob es zu einem weiteren Verlaufshoch kommt, oder ein tieferes Verlaufshoch ausgebildet wird. In diesem Fall wäre dies ein Signal für erneut fallende Kurse. Rutscht der S&P 500 direkt unter den 10er-EMA nach unten durch, wäre die Marke der Unterstützung um 4.540 Punkte der nächste Anlaufbereich.

Zuvor hieß es im Insight: "Die aktuelle Jahresendrally ist eine historische Rally, die in solch einer Stärke nur selten in der Vergangenheit vorkam. Der S&P 500 wird von der weiteren Euphorie getragen. Charttechnik und Kursziele rücken da eher in den Hintergrund. Als Signalgeber gilt weiterhin der 10er-EMA. Darüber geht es weiter aufwärts. Spekulative Investoren könnten direkt Long-Positionen erwägen und diese unter dem 10er-EMA absichern. Und in der Folge einen nachziehenden Stopp verwenden."

